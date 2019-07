Manchester City, Sterling a sorpresa: “Felice per la vittoria della Champions League del Liverpool…”

Fair play oppure no, le parole di Raheem Sterling, attaccante del Manchester City, fanno discutere. Il classe ’94, come riporta la BBC, ha parlato della passata stagione e, in modo particolare, della vittoria della Premier League della sua squadra ma anche di quella della Champions League ad opera del Liverpool.

I Reds sono stati i rivali in campionato e hanno conteso il titolo di campione d’Inghilterra ai Citizens fino all’ultima giornata.

FELICE PER LORO, MA… – L’attaccante inglese ha ammesso di essere contento per i rivali: “Sono stato davvero felice per loro. Specialmente per i miei compagni di Nazionale. La Champions League è molto importante, ma l’obiettivo del Manchester City, prima di tutto, è quello di vincere la Premier League. Noi volevamo il campionato assolutamente. La Premier League è il tuo pane quotidiano. Ogni settimana yi prepari per la partite del weekend. La Champions è bella, è vero, prestigiosa, sì. Ma il campionato… Devi prepararti ogni settimana per la partita e andare da qualche parte a giocare”, ha concluso Sterling.