Manchester City, tegola Sané: lesione al crociato

Tegola Sané in casa Manchester City. Il tedesco, infortunatosi nel corso del match di Community Shield contro il Liverpool, ha infatti riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro. Uno stop che costringerà il giovane attaccante a sottoporsi a un intervento chirurgico, che lo terrà lontano dai campi di gioco per molto tempo, pregiudicandone probabilemente anche il futuro.

BAYERN MONACO – Sì, perché Sané, in queste settimane, sembrava molto vicino ad un trasferimento al Bayern Monaco, che aveva individuato in lui il giocatore giusto con il quale rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Nino Kovac. Questo infortunio, però, rischia seriamente di far saltare l’operazione.