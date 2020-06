Manchester City, tifosi collegati da casa per la ripresa ma… sono pochissimi e il web non perdona

Il Manchester City è tornato a giocare in Premier League. Netto il 3-0 col quale la squadra di Pep Guardiola si è imposta sui rivali dell’Arsenal. Ma a far discutere, e in un certo senso sorridere, sono stati i tifosi. No, nessun errore. Allo stadio non era presente alcun fan per via delle norme di prevenzione sanitaria per il coronavirus, ma i supporters Citizens avevano comunque la possibilità di avere un “posto in prima fila” collegandosi da casa per sostenere in live i propri beniamini.

Detto, fatto. Ma qualcosa non è andato come previsto. Infatti, stanno facendo il giro del web le immagini del max schermo posizionato alle spalle delle due porte che permetteva da una parte ai tifosi di vedere la gara e dall’altra ai calciatori di sentirsi meno soli. Fin qui nulla di strano, ma in tanti hanno notato come sui sedici slot a disposizione, per quella che presumibilmente potrebbe essere paragonata ad una videochiamata multipla, ben tre sono rimasti vuoti. Un fatto che ha scatenato l’ironia dei social. “Il Manchester City ha così pochi tifosi che non è riuscita a riempire lo schermo“, hanno scritto diversi utenti su Twitter. Molti altri hanno sorriso e condiviso la strana circostanza. Ai Citizens, però, quei pochi tifosi sono bastati per portare a casa i tre punti.