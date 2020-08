Manchester City, tra i cinque acquisti per Guardiola ci sono due giocatori di Serie A

Il calciomercato deve ancora iniziare ufficialmente, ma già molte società stanno iniziando a muoversi nel tentativo di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Tra questi c’è il Manchester City di Pep Guardiola. La società inglese si è posta l’obiettivo di chiudere in tempi brevi almeno cinque operazioni in entrata nella prossima finestra di mercato.

OBIETTIVO 5 ACQUISTI

Il Manchester City ha l’intenzione di rafforzare la propria rosa per provare ad essere maggiormente competitivo in campionato e in Europa. In Premier League è stato troppo netto in questa stagione il distacco tra i Citizens e il Liverpool, ben 18 punti; mentre in Champions League il club deve provare a consolidare un dominio mai del tutto affermato. Per raggiungere tale scopo servirà intervenire sul mercato con almeno 5 acquisti, due dei quali potrebbero arrivare dalla Serie A.

OCCHI SULLA SERIE A

Lautaro Martinez e Kalidou Koulibaly pare che siano gli obiettivi di mercato di Pep Guardiola. Il roccioso difensore del Napoli fin da quando è arrivato in Italia ha collezionato 245 presenze e 10 reti, diventando uno dei punti fermi della squadra partenopea; per lui Aurelio De Laurentiis esige almeno 90 milioni di euro, stessa cifra che potrebbe richiedere l’Inter per l’attaccante argentino. Qualora le trattative dovessero andare in porto, si tratterebbe di un rinforzo importante per il club inglese, che avrebbe in squadra due tra i migliori giocatori della Serie A.