Manchester è differente: dopo il City anche lo United annuncia che pagherà stipendi a tutti i componenti della società

Il Manchester United e il Manchester City continueranno a pagare gli stipendi ai loro dipendenti – compresi i non calciatori -, evitando di usare i contributi dello Stato in occasione dell’emergenza del coroanvirus. Questa la decisione dei due club.

Manchester è diversa. Questo è il messaggio che arriva da Red Devils e Citizens che non seguiranno quanto fatto anche da Tottenham e Liverpool. Lo annuncia il Mirror che scrive come anche lo United ha intenzione di non mandare in cassa integrazione i dipendeti del club – staff e altri lavorati della società – ma di pagare per intero lo stipendio. In precedenza, altri club inglesi erano stati presi di mira dalle critiche dei loro stessi tifosi ed ex bandiera. Reds su tutti…