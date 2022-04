Manchester United, 200 milioni per ampliare Old Trafford e raggiungere (quasi) Wembley

Lo stadio dei Red Devils diventerà ancora più spazioso

Nonostante le difficoltà sul campo, il Manchester United si conferma grande. Parliamo del suo stadio con l' Old Trafford che punta a diventare il secondo impianto più grande, in termini di capacità, di tutta l'Inghilterra dopo Wembley.

Come riportato dal Daily Mail , infatti, sembra che i vertici dirigenziali stiano pensando di ampliare i posti a sedere di uno degli stadi più belli e importanti del mondo del calcio. In modo particolare la parte dedicata a Sir Bobby Charlton. Il Manchester United avrebbe idea di portare la capacità della propria a casa a 88mila posti aggiungendo ben 15mila sedute. Se questo numero dovesse essere confermato, l'Old Trafford sarebbe secondo solo allo storico impianto di Wembley.

Per i lavori servivanno 200 milioni di sterline circa e sarebbero stati contattati i designers e ingegneri che si sono occupati in passato del nuovo stadio del Tottenham. Dietro questa decisione ci sarebbe anche la forte richiesta di circa 100 mila tifosi in attesa di poter acquistare per il futuro il proprio abbonamento. In questo modo, almeno parte di loro potrebbe essere soddisfatta.