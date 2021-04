Manchester United, alta tensione Maguire-Fred: insulti in campo tra compagni

Confronto verbale in campo tra i due giocatori Red Devils nello 0-0 contro il Leeds ma mister Solskjaer minimizza

Redazione ITASportPress

Clima teso in casa Manchester United dopo il pareggio per 0-0 contro il Leeds in campionato. I Red Devils, nonostante la seconda posizione in classifica in Premier League, non vanno oltre il pari contro la squadra di Bielsa e in campo sono scintille, anche tra... compagni. Protagonisti in negativo Harry Maguire, capitano, e Fred.

Nella seconda metà di gara, poco oltre il 70esimo minuto, ad Elland Road, casa del Leeds, è stato abbastanza chiaro il diverbio tra i due calciatori con il capitano dello United che ha rimproverato il compagno di squadra per alcune posizioni non tenute sul campo. Secondo quanto si apprende dai media inglesi, tra cui il Mirror e il Guardian, Maguire avrebbe chiamato Fred: "Fo****o idiota" e per qualche secondo i due si sarebbero parlati ben poco amichevolmente. Un fatto dettato dalla frustrazione di non riuscire a siglare il gol del vantaggio che avrebbe sbloccato la gara.

IL COMMENTO - Sulla vicenda ha espresso la sua versione dei fatti anche il tecnico Ole Gunnar Solskjaer che sui suoi ragazzi ha detto: "Abbiamo un gruppo che richiede molto l'uno dall'altro. Lo standard è alto, sia in allenamento che in partita, non si tratta solo di essere un bravo ragazzo. Chiediamo il massimo impegno. Ero davvero orgoglioso di quanto fossimo forti. Non ho mai pensato che potessimo subire gol, ma abbiamo perso un po' di brio per vincere la partita".

Insomma, per il tecnico norvegese il rimprovero di Maguire è stato solo un modo per stimolare il compagno a fare bene e stare concentrato. Allarme rientrato... almeno fino al prossimo episodio. Ricordiamo che il capitano Red Devils aveva avuto un faccia a faccia simile anche con Rashford in passato, nella gara contro il Crystal Palace.