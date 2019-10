Manchester United, altra grana per Solskjaer: de Gea e Pogba out contro il Liverpool

Non c’è pace in casa Manchester United. Oltre alla crisi di risultati si aggiunge l’handicap legato agli infortuni. I Red Devils, reduci da un inizio stagionale negativo con 9 punti in 8 partite di campionato, perde pezzi importanti in uno dei momenti più delicati.

Al ritorno dalla pausa per le nazionali, infatti, la squadra di Ole Gunnar Solskjaer se la vedrà con il Liverpool. Un match difficile a cui si aggiunge l’ulteriore complicazione degli infortunati. Come annunciato dallo stesso allenatore il portiere David de Gea e il centrocampista Paul Pogba non saranno della gara.

OUT – Parlando a Sky Sports, Solskjaer ha commentato: “De Gea ha bisogno di un’ecografia. Penso che salterà il prossimo match”. E su Pogba: “Ha giocato qualche partita anche se probabilmente non era al top. Ora ha bisogno di riposo e non sarà disponibile nella gara col Liverpool. Niente di grave, però, penso che Paul non starà fuori a lungo”. Assenze che, però. peseranno sul match e che potrebbero aggravare la posizione dell’allenatore e della squadra in classifica. Anche il Sun di oggi sottolinea in prima pagina l’importanza del doppio infortunio.