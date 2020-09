Manchester United, attaccante cercasi. Nel mirino un ex Napoli

Il Manchester United si è rialzato nell’ultimo turno di Premier League. I Red Devils hanno sconfitto 3-2 il Brighton dopo un rigore concesso dal Var a partita finita. All’esordio invece era arrivata la sconfitta per 3-1 per mano del Crystal Palace.

MANCHESTER UNITED SU CAVANI

Nelle ultime due gare l’attacco del Manchester United ha faticato e non poco, motivo per cui Solskjaer vorrebbe potenziarlo. La società inglese ha corteggiato a lungo Jadon Sancho, ma l’esterno rimarrà a Dortmund salvo clamorose sorprese. Ecco perché il manager norvegese vorrebbe puntare su un giocatore che in fatto di gol ne sa parecchio. Stiamo parlando di Edinson Cavani che dopo essere stato vicino all’Atletico di Madrid, ora potrebbe arrivare gratis all’Old Trafford. Secondo quanto riporta il Sun il fratello-agente del giocatore avrebbe già avviato i contatti con lo United.