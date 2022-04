Manchester United battuto dal Liverpool: per i tifosi è colpa di… Maguire

Il difensore Red Devils criticato per la prestazione contro i Reds

Ci risiamo. Il Manchester United perde e i tifosi se la prendono con Harry Maguire. Non certo una novità in questa stagione, ma questa volta i fan si sono adoperati con tanto di "prove". Sui social, dopo la terribile batosta presa dai Red Devils contro il Liverpool, diversi tifosi hanno documentato le motivazione per le quali secondo loro il colpevole della disfatta del club sia colpa del centrale inglese.