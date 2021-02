Manchester United bloccato e City lontano. Ma Solskjaer: “Vietato accontentarsi”

Il Manchester United non sa più vincere. Dopo aver conquistato la vetta della classifica ai danni del Liverpool, i Red Devils hanno improvvisamente rallentato la loro corsa, perdendo punti preziosi. L’ultimo stop è arrivato contro il West Bromwich Albion per 1-1, con la squadra di Ole Gunnar Solskjaer salvata da una prodezza di Bruno Fernandes. Ora il distacco dal City capolista è di sette punti, ma i Citizens hanno una partita in meno.

CARATTERE

Al termine del match, il tecnico Solskjaer non accetta il termine “resa”. L’allenatore norvegese è convinto che tutto sia ancora in discussione: “Non credo sia il caso di arrendersi. Penso che nessuno mollerà così presto. Nessuno può sapere come finirà la stagione, è così imprevedibile. La vita è talmente imprevedibile, può certamente succedere di tutto. Di sicuro non ci accontenteremo del secondo posto”.