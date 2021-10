Manchester United, Conte in allarme ma dovrà aspettare

Il club inglese ancora schioccato dopo il 5-0 inflitto dal Liverpool

La sconfitta per 5-0 in casa contro il Liverpool fa traballare la panchina del Manchester United. La dirigenza è propensa a decidere di non licenziare immediatamente l'allenatore, Ole Gunnar Solskjaer. Al norvegese verrà data l'ultima possibilità: Solskjaer preparerà la squadra per la partita del decimo turno di Premier League contro il Tottenham. Se sarà sconfitto dagli Spurs, Solskjaer verrà esonerato. Se ciò accadrà, il principale candidato alla guida del Manchester United sarà l'ex allenatore di Juventus, Chelsea, Inter e della Nazionale italiana Antonio Conte.