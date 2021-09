Manchester United disposto a tutto per tenere Pogba: pronto maxi rinnovo

Il francese sempre al centro del calciomercato

Paul Pogba in uscita dal ManchesterUnited? Forse no. Il club di Premier League avrebbe un piano per impedire al centrocampista francese di partire nella prossima estate a parametro zero. L'idea dei Red Devils è quella di proporre una cifra monstre all'ex Juventus e farlo diventare il più pagato del massimo campionato inglese.