Manchester United, due ex Juventus per ripartire

Avvio di stagione complicato per il Manchester United. I Red Devils, nelle prime sei giornate di Premier League, hanno collezionato appena otto punti, con la posizione del tecnico Ole Gunnar Solskjaer che si è fatta traballante. La dirigenza si starebbe infatti già guardando attorno alla ricerca di un sostituto del norvegese, individuando il profilo giusto in un tecnico italiano.

ALLEGRI – Allo United piace molto Massimiliano Allegri, che in estate, dopo cinque anni, ha lasciato la Juventus. Insieme a lui potrebbe giungere anche un altro ex bianconero: Mario Mandzukic, ormai in uscita da Torino e corteggiato dai Red Devils.