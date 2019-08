Manchester United e…il divieto di fermarsi per fare autografi

La sicurezza prima di tutto. E allora ecco spuntare un particolarissimo cartello per i tifosi e i giocatori del Manchester United. All’uscita dal centro sportivo di Carrington non sarà più possibile aspettare i calciatori per una foto o un autografo.

Come riporta il Daily Mail e mostrano le immagini di un tifoso su Instagram, è stato posizionato un cartello che vieta la sosta delle macchine di giocatori e staff del Manchester United e, allo stesso tempo, impedisce ai tifosi di rimanere per strada a bloccare le auto. “Ai calciatori non è permesso fermarsi e firmare autografi a causa di pericoli in strada”.