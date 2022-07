Manchester United, Eriksen uno dei migliori assist-man della Premier League: la classifica

Se ai primi posti abbiamo gli inarrivabili, in tempi brevi, Ryan Giggs (162 assist), Cesc Fabregas (111) e Wayne Rooney (103), discorso differente per tutti gli altri. Eriksen potrebbe agganciare la top 10 nel caso in cui dovesse giocare gran parte della prossima stagione.

Da notare come Eriksen sia 16esimo ma in realtà sesto tra i calciatori ancora in attività e terzo considerando solo quelli che militano ora in Premier League (davanti a lui De Bruyne, Ashley Young).