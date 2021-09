Manchester United, Ferguson: “Ronaldo sognava di andare al Real Madrid”

Il pensiero dell'ex manager dei Red Devils

L'ex allenatore del Manchester United Alex Ferguson ha parlato della sua decisione di far partire l'attaccante Cristiano Ronaldo al Real Madrid nel 2009. “Il portoghese sognava di trasferirsi al Real Madrid e a me non importava nulla. Il ragazzo di Madeira è venuto da noi subito dopo il suo diciottesimo compleanno e ha trascorso sei anni fantastici. Penso che sia stato un grande periodo per la storia del Manchester United e quando è andato via ho avuto l'opportunità di sostituirlo con Antonio Valencia, che è stato grandioso, quindi siamo stati fortunati in questo senso. Sapevo che Cristiano avrebbe fatto bene a Madrid. Il Real è l'unico club ad avere giocatori di livello mondiale di anno in anno. Questa squadra ha regolarmente vinto la Champions League. Dobbiamo rendere loro omaggio: questo è un club in cui ogni calciatore sogna di giocare ", ha detto Ferguson.