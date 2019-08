Manchester United, grana Matic: chiesto incontro con Solskjaer dopo l’ennesima esclusione

Altr guai in vista in casa Manchester United. Dopo le vicende relative a Paul Pogba e i rumors di mercato, ecco anche la grana Nemanja Matic. Il centrocampista serbo non ha giocato, fino a qui, un solo minuto di Premier League e ha chiesto un confronto faccia a faccia con il tecnico Ole Gunnar Solskjaer.

Come riporta il Mirror, Matic non avrebbe intenzione di avere un ruolo da comparsa in Red Devils in questa stagione e, dopo le prime tre gare di Premier League, stufo di non essere preso in cosiderazione ha chiesto chiarimenti. Il classe 1988 vuole sapere le intenzioni di Solskjaer e, in caso di risposte negative, con il mercato ancora aperto potrebbe pensare di andare via.

Acquistato due anni fa dal Manchester United per circa 44 milioni di euro, su richiesta di José Mourinho, che con lui aveva vinto la Premier League al Chelsea, adesso Matic potrebbe lasciare. Nelle gerarchie, il serbo è stato superato anche dal giovane McTominay.