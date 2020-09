Manchester United, Henderson firma contratto e si compra una Bentley Bentayga da 150 mila euro

Un bel regalo, dopo aver firmato il suo nuovo contratto quinquennale a 120 mila euro a settimana con il Manchester United, si è fatto il portiere Dean Henderson (23). Come riporta il The Sun, l’ex Sheffield United ha comprato una Bentley Bentayga dal costo di 150 mil euro completamente nera che può raggiungere una velocità massima di 190 km/h. Il calciatore ha fatto mettere tutti gli optional possibili all’interno della costosa vettura, persino un touchscreen HD da 10,9 pollici all’avanguardia. Il portiere dello United non è un collezionista di auto come Cristiano Ronaldo ma potrebbe diventarlo se dovesse diventare guadagnare più soldi affermandosi con i Red Devils. L’agente di Henderson, David Lee, ha recentemente rivelato che il suo assistito farà il possibile per strappare la maglia da titolare a De Gea. Il portiere 23enne ha mantenuto la porta inviolata per 13 partite la scorsa stagione con lo Sheffield in Premier League.

Foto The Sun Credit: ZENPIX

