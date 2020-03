Manchester United, Ighalo: “Il mio futuro? Insensibile parlarne ora, adesso siamo di fronte a una sfida globale”

Arrivato al Manchester United durante il mercato di gennaio in prestito dallo Shangai Shenua, Odion Ighalo ha avuto un buon impatto con la maglia dei Red Devils. Del proprio futuro, vista anche l’emergenza Coronavirus che sta investendo l’Europa, l’attaccante non vuole però parlare. Queste le sue dichiarazioni al Sun.

FUTURO – “Adesso parlare di queste cose sarebbe non solamente egoista, ma anche insensibile. Non ci penso neanche, ora davanti a noi abbiamo una sfida globale: non si può mettere il calcio davanti alla salute. Adesso ciò che conta è solamente restare al sicuro e pregare per coloro che stanno combattendo contro il virus”.