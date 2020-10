Manchester United, il consiglio di Rooney: “Acquistare Sancho? No, meglio prendere Harry Kane…”

In casa Manchester United è diventato un tormentone: Sancho sì o Sancho no? L’esterno offensivo del Borussia Dortmund è il pallino di mercato dei Red Devils ma le cifre, elevatissime, richieste dai tedeschi stanno impendendo la conclusione dell’affare. Ecco allora che l’ex attaccante Wayne Rooney ha voluto dare un consiglio al suo vecchio club proprio in tema trasferimenti. Parlando al Daily Mail, il centravanti ha optato per non comprare il giovane esterno ma di puntare su qualcuno di realmente forte, consolidato e necessario.

Rooney: “Il Manchester United punti su Harry Kane”

“Sancho è senza dubbio uno dei migliori calciatori che ci sono, ma mi sembra strano che sia la priorità del Manchester United. Perché considerare di pagare circa 110 milioni di euro per qualcuno simile al talento che già possiedi?”, ha commentato Rooney. “I Red Devils hanno già Marcus Rashford e Anthony Martial, e c’è anche Mason Greenwood che gioca nella stessa posizione e all’incirca della stessa età. Che fine farà se dovesse arrivare Sancho?”.

Da qui il consiglio: “Preferisco investire per provare a prendere Harry Kane. Sì, sarà difficile far andare via Kane dal Tottenham, potrebbe essere impossibile, ma il Manchester United è un club che deve sempre fare uno sforzo per ingaggiare i migliori giocatori, e Kane è esattamente ciò di cui Solskjaer ha bisogno”.

A proposito di centravanti, nelle ultime ore si è parlato molto di Edinson Cavani. El Matador potrebbe essere ingaggiato con un biennale dai Red Devils.