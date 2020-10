Manchester United, il k.o. contro Mourinho costa caro a Solskjaer: contattato Pochettino

Momento complicato in casa Manchester United, soprattutto per il tecnico Ole Gunnars Solskjaer che sarebbe stato messo alle corde dopo il pesanto k.o. subito la scorsa giornata di Premier League ad opera del Tottenham di José Mourinho. Il 6-1 che gli Spurs hanno rifilato ai Red Devils non sarebbe andato giù alla dirigenza che starebbe piafinicando un cambio di guida tecnica.

Manchester United: contattato Pochettino

La clamorosa batosta contro il Tottenham potrebbe essere pagata a caro prezzo da Solskjaer. Secondo il Daily Star, il 6-1 subito ha lasciato il segno in casa Manchester United con i dirigenti che, infastiditi, avrebbero non solo dato un ultimatum al mister norvegese ma si sarebbero portato avanti contattando Mauricio Pochettino, ex tecnico proprio degli Spurs che non vede l’ora di rimettersi in carreggiata dopo l’esonero patito un anno fa.

Gli ultimi acquisti di mercato per il Manchester United serviranno a Solskjaer per tenersi stretta la panchina, ma un nuovo passo falso vorrebbe dire esonero quasi certo.