Manchester United, in 9 pazzi del ‘Fantacalcio’ ma si punta sui rivali del City…

In Italia sta avendo un grandissimo successo, con la Serie A torna il Fantacalcio. Con amici, conoscenti e, perché no, anche compagni di squadra. Molti calciatori si dilettano e non si vergognano a dirlo.

Anche all’estero, e più precisamente in Inghilterra, c’è chi si diverte con il Football Fantasy sulla Premier League.

Come riporta il Sun, nove giocatori del Manchester United hanno creato un ‘lega’ per sfidarsi. Curiosamente, però, tanti di loro hanno puntato sugli acerrimi rivali del Manchester City.

PROTAGONISTI – I giocatori interessati e che compongono la lega sono Smalling, Young, Jones, Shaw, Joel Pereira, Maguire, Andreas Pereira, James e Grant. Curiose però sono le loro scelte in quanto a formazione.

Ad esempio il difensore Smalling ha puntato su Sterling e De Bryune del Manchester City e per bilanciare anche sui due compagni De Gea e Martial. C’è chi, come Phil Jones scommette su Moise Kean, ex Juventus e solo un compagno di squadra, Wan-Bissaka. Il terzino Shaw, invece, non ha nascosto l’ammirazione per i rivali dei Citizens, puntando su ben 3/11 della squadra di Guardiola: Sterling, De Bruyne e Aguero. Neppure il capitano, Ashley Young è riuscito a fare a meno di schierare i rivali: Ederson in porta e Aguero in avanti.

Insomma, quando si tratta di fantacalcio o, in questo caso, Football Fantasy, non c’è fede che tenga…