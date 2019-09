Manchester United in cerca di un nuovo ds: si pensa ad un ex Juve

Non è un momento semplice per il Manchester United. Il calciomercato non ha portato grandi novità in entrata e le cessioni di Romelu Lukaku e Alexis Sanchez in attacco lasciano qualche perplessità. In campo i Red Devils hanno palesato qualche difficoltà e sono già lontanissimi da Liverpool e Manchester City, le formazioni candidate alla vittoria finale della Premier League. Insomma, un momento decisamente complicato. Così, la società inglese sta pensando di strutturare la propria dirigenza nelle prossime stagioni. Il primo tassello è Edwin Van der Sar: l’ex portiere olandese ha giocato per sei stagioni con la maglia dello United, reduce dalle difficoltà alla Juventus e all’annata di transizione al Fulham.