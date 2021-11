Manchester United in crisi ma mister Solskjaer… concede una settimana di ferie

Sta facendo molto discutere la scelta del tecnico Red Devils

Come superare un momento di difficoltà e di scarsi risultati sul campo? Con un bel ritiro di squadra. Anzi no, con una settimana di vacanza... Ebbene sì perché in casa Manchester United, come riportato da Daily Mail, pare proprio che Ole Gunnar Solskjaer abbia optato per un reset totale delle batterie, per sé e per i calciatori non impegnati nelle sfide internazionali con la maglia del proprio Paese.

Dopo la sconfitta pesante col Liverpool e la momentanea boccata d'ossigeno tra il pari in Champions con l'Atalanta e la vittoria contro il Tottenham, i Red Devils sono caduti nuovamente nel derby contro il City. Eppure, nonostante le tante critiche ricevute, per il manager norvegese è sembrato opportuno dare a tutti una settimana di vacanze anziché sfruttare la sosta internazionale per lavorare con i giocatori che non sono stati convocati. Una scelta che ha sorpreso il mondo United che ha visto il tecnico volare in Norvegia con la sua famiglia invece che rimanere per cercare di ridare motivazioni alla squadra.

La posizione del mister è sempre in bilico con le prossime gare contro Watford in Premier League e Villarreal in Champions che potrebbero essere decisive per il suo futuro.