Manchester United, la folle richiesta di Pogba per prolungare il contratto

Ancora tutto da decifrare il futuro di Paul Pogba. Il francese, al centro di numerosi rumors di mercato nella scorsa estate, è alla fine rimasto al Manchester United, ma non avrebbe ancora abbandonato l’idea di fare una nuova esperienza lontano dall’Inghilterra. I Red Devils, da parte loro, non vorrebbero però perderlo, mostrandosi disponibili a prolungare il contratto al centrocampista, che andrà in scadenza nel 2021.

RICHIESTA – Pogba tuttavia, come raccolto dal Sunday Mirror, avrebbe sparato altissimo per rinnovare il proprio accordo con lo United: 30 milioni di euro a stagione la cifra richiesta dall’ex giocatore della Juventus, ritenuta però eccessiva dal club inglese.