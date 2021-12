Manchester United, la prima mossa di Rangnick: arriva uno psicologo nello staff

Il neo mister si farà aiutare anche da uno psicologo sportivo nella sua avventura in Red Devils

La prima sulla panchina del Manchester United è stata un successo per Ralf Rangnick, uscito vittorioso dal match contro il Crystal Palace in Premier League. Ma il lavoro da fare è ancora tanto e per questo ci sarà bisogno di tutto l'aiuto possibile. Ecco perché, come spiegato dal The Athletic, il manager tedesco sta pensando di ampliare il suo staff con uno psicologo sportivo.