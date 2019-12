Manchester United, la squadra del decennio di Gary Neville fa discutere: c’è de Gea ma non… Pogba

Da David de Gea fino a Rooney e Van Persie. Gary Neville, ex storica bandiera del Manchester United, si è divertito negli studi di Sky Sports a stilare la squadra Red Devils più forte dell’ultimo decennio.

Tanti i nomi illustri presenti, ma anche diverse assenze che hanno fatto molto discutere.

I MIGLIORI – Solo due i giocatori dell’attuale rosa del Manchester United: il portiere de Gea – nonostante una recente papera – e l’attaccante Rashford, schierato come esterno destro di un ipotetico 4-4-2. Spicca l’assenza di Paul Pogba, acclamato nei commenti al post su Instagram da tanti tifosi. Ma fa discutere anche l’assenza di Luis Nani, considerato dai più perno che non poteva mancare. Ci sono, invece, Antonio Valencia, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand e Patrice Evra in difesa; Paul Scholes, Michael Carrick e Ryan Giggs in mezzo. Wayne Rooney e Robin van Persie in avanti.