Manchester United, la voglia matta di Diallo: “Al settimo cielo. Voglio vincere la Premier League. Bailly e Pogba mi aiuteranno”

Ha già mosso i primi passi nel corso delle ultime sessioni di allenamento col Manchester United. Amad Diallo è pronto a stupire in maglia Red Devils. Il neo arrivato, ex Atalanta, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club della sua gioia di essere in terra inglese e vestire la maglia prestigiosa del club di Manchester. Grande desiderio di crescere e ambizioni ben chiare per il classe 2002.

Diallo: “Sogno di vincere la Premier League”

“La presenza di un altro ivoriano, Eric Bailly, avrà sicuramente un effetto positivo sul mio adattamento e la mia crescita. Eric sarà una guida per me”, ha spiegato Diallo. “In effetti, ho già parlato con lui negli ultimi mesi, abbiamo parlato al telefono e via social. Gli chiederò consiglio e ascolterò tutto ciò che ha da dirmi. Sarà importante anche Pogba e tutti i giocatori che parlando francese e italiano anche. Lui sarà come Bailly un punto di riferimento”.

E ancora sul suo approdo e le sue ambizioni: “Sono davvero al settimo cielo per essere qui. Forse è un po’ presto per me per dirlo, ma sogno di vincere la Premier League e la Champions League con il Manchester United. Questo è il mio scopo e il mio obiettivo”.