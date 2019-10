Manchester United, l’avvio choc costa caro: la Chevrolet pronta ad abbandonare la sponsorizzazione

Il Manchester United sarebbe alla ricerca di un nuovo sponsor per la propria divisa. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal Daily Mail, infatti, i Red Devils potrebbero dire addio al ricco contratto di sponsorizzazione con Chevrolet.

La casa automobilistica americana ha siglato con lo il Manchester United una partnership da 410 milioni di euro nel 2012. L’accordo, della durata di sette anni, è entrato in vigore nel 2014. Tuttavia, da quando la collaborazione è iniziata, la squadra non è mai riuscita ad ottenere risultati significativi non riuscinedo a vincere la Premier League o la Champions League. Tenendo in considerazione l’avvio choc di questa stagione e le difficoltà palesate, pare che i capi di General Motors (GM), gruppo del quale Chevrolet fa parte, siano tutt’altro che favorevoli a portare avanti la partnership, che scadrà nella prossima stagione.

Una fonte vicina all’azienda ha spiegato: “Il contratto siglato è stato eccessivo sin dall’inizio. La sensazione era che Chevrolet avesse pagato molto di più di quanto fosse logico fare e si intuiva che l’accordo non sarebbe mai stato rinnovato”. In ogni caso, il Manchester United avrebbe già iniziato la ricerca di un nuovo sponsor. Nonostante le difficoltà sul campo, i funzionari sono fiduciosi nella forza del marchio e credono che la maglia dei Red Devils rimanga attraente per potenziali partner.