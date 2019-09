Manchester United, l’ex bandiera Scholes pessimista: “I Red Devils non lotteranno per il titolo neanche nei prossimi due anni…”

Un inizio di stagione tutt’altro che semplice per il Manchester United, che in Premier League, nelle prime quattro giornate, ha collezionato appena cinque punti, frutto di una vittoria, due pareggi ed una sconfitta. Un avvio lento che ha acceso l’allarme, con l’ex bandiera dei Red Devils Paul Scholes che è così intervenuto a commentare la situazione ai microfoni di Sky Sports UK.

FUTURO – “I più esperti stanno facendo molti errori e per i giovani diventa difficile inserirsi in una squadra così. Penso che anche nei prossimi due anni lo United non potrà essere competitivo per il titolo. Solskjaer avrà a disposizione quattro/cinque sessioni di mercato per ripulire la rosa, ma concluderà ancora dietro a City, Liverpool, Chelsea e Tottenham”.