Manchester United, l’ex Giggs incorona Bruno Fernandes: “Fantastico. Ha alzato il livello di tutta la squadra”

I complimenti fanno sempre piacere, ma quando arrivano da una leggenda come Ryan Giggs hanno assolutamente un valore diverso. Bruno Fernandes si gode questo momento e dal suo arrivo al Manchester United ci sono state solo parole d’elogio. Un impatto eccellente per il portoghese ex Sporting Lisbona confermato dalle dichiarazioni dell’ex calciatore gallese a Sky Sports News.

FANTASTICO – “Bruno Fernandes è un giocatore fantastico”, ha detto Giggs. “Ha alzato il suo livello e quello di tutta la squadra. I compagni sono migliorati e danno il meglio. E siamo solo ai primi giorni. Penso possa fare ancora meglio. Fare un acquisto di questo livello a gennaio non è mai facile e sono molto soddisfatto di poterlo ammirare al Manchester United”.