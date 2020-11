Manchester United, l’ex Saha ha la cura: “Per fare bene servirebbero… quattro Bruno Fernandes”

Momento difficile per il Manchester United che fino alla sfida contro l’Everton, vinta 1-3, stava affrontando tante critiche alla squadra e soprattutto al tecnico Ole Gunnar Solskjaer dato per partente con Pochettino e Allegri tra i possibili sostituti. A parlare del momento Red Devils è stato l’ex attaccante Louis Saha ai microfoni di Astro Stadium ironizzando su cosa servirebbe alla squadra per fare bene da qui alla fine.

Saha: “Al Manchester United servirebbero… quattro Bruno Fernandes”

“Tutta l’attenzione è concentrata su Ole Gunnar Solskjaer, ma è necessario valutare anche la composizione della squadra”, ha esordito Saha cercando di prendere in parte le difese del tanto criticato allenatore. “Alcuni nuovi acquisti, come Fred … beh, Vediamo qualità, ma questo non è un giocatore che porterà risultati. Il Manchester United ha bisogno di quattro Bruno Fernandes per combattere e fare bene. Questa squadra è mancante di questo tipo di calciatori. Bisogna capire la mentalità dei nuovi giocatori. Voglio che la squadra abbia giocatori che vogliono vincere la Champions League e altri grandi trofei. Questo è esattamente ciò di cui ha bisogno il Manchester United”.