Manchester United, l’ex Scholes ‘liquida’ Pogba: “Non sarebbe una grossa perdita…”

Parole pesanti quelle che arrivato dall’ex leggenda del Manchester United Paul Scholes. L’ex centrocampista ha parlato della situazione delicata di Paul Pogba, sempre al centro di tanti rumors di mercato.

Non è un segreto che il francese ex Juventus fosse intenzionato a salutare il club inglese per passare al Real Madrid. Alla fine, però, i blancos non sono riusciti a portarlo via dalla Premier League e Pogba è rimasto a Manchester. Parlando a talkSport, Scholes ha mandato un chiaro messaggio alla sua ex società e un segnale anche al calciatore.

PER COME GIOCA… – “Penso sia abbastanza chiaro che vuole andare via”, ha detto Scholes. “Voleva andare al Real Madrid, e per qualche motivo, alla fine, non è successo. Se gli hanno chiesto di rimanere per un anno vedremo cosa succederà più avanti, ma non credo che sarebbe una grande perdita per lo United“. E qui la spiegazione: “Non credo che la sua forma sia stata eccezionale ultimamente, e nel corso dei due o tre anni che è stato al Manchester le sue prestazioni non sono state esaltanti. Sono sicuro che ci sono altri giocatori che possono fare altrettanto un buon lavoro”.