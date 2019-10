Manchester United, l’ex Van der Sar: “Mancano personalità forti nello spogliatoio”

Un avvio di stagione complicatissimo per il Manchester United. I Red Devils, nelle prime otto giornate di Premier League, hanno conquistato solamente nove punti, con la posizione del tecnico Ole Gunnar Solskjaer che è diventata traballante. A commentare il momento degli inglesi, ad ESPN, è intervenuto l’ex portiere dello United Edwin van der Sar.

PERSONALITA’ – “Quando arrivai al Manchester c’erano personaggi come Giggs, Scholes, Rio Ferdinand, Scholes e Roy Kean. Nello United ci sono sempre state personalità forti, mentre negli ultimi due anni credo che non sia più stato così. Certi giocatori sono necessari per alzare il livello e per vincere trofei”.