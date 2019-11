Manchester United, Lingard si confessa: “Perché sorrido sempre? Me lo ha insegnato Ronaldinho…”

Sorridere sempre. Questo il motto di Jesse Lingard, attaccante esterno in forza al Manchester United. Un atteggiamento positivo che, come ha confessato l’inglese, gli è stato insegnato da Ronaldinho. Queste le sue parole riportate da AS.

CONSIGLI – “Quando guardavo i video di Ronaldinho, vedevo che sorrideva sempre: era il suo amore per il calcio a farlo sorridere. Ricordo di averlo incontrato negli Stati Uniti qualche anno fa e lui, nell’occasione, mi diede alcuni consigli che non dimenticherò mai: mi disse di giocare sempre con il sorriso, qualunque cosa accada. Da allora lo faccio costantemente. Appena colpisco il pallone, mi sento felice: quando sei in campo non puoi smettere di sorridere”.