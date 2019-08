Manchester United, Lukaku è ormai un caso: rimane ad allenarsi in Belgio

E’ ormai scoppiato il caso Romelu Lukaku in casa Manchester United. L’attaccante, nella giornata di ieri, ha approfittato del giorno libero concesso dai Red Devils per allenarsi nel centro sportivo dell’Anderlecht, dove è rimasto anche quest’oggi malgrado fosse atteso dal club inglese a Carrington. La vicenda, riportata dal quotidiano Het Laatste Nieuws, è una testimonianza di come si siano fatti ormai tesi i rapporti tra il giocatore e lo United, con il centravanti che vuole assolutamente cambiare aria.

Su di lui vi è l’interesse di diversi club di Serie A: innanzitutto quello della Juventus, che vorrebbe portare a termine lo scambio con Dybala, poi quello di Napoli e Inter, alla ricerca di un bomber.