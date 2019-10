Manchester United, Maguire chiede tempo: “Giudicateci tra 5-6 anni…”

Momento delicato in casa Manchester United. Avvio di stagione da dimenticare per i Red Devils che sono andati incontro al peggior inizio di sempre da quando esiste la Premier League. Oltre alle critiche arrivate ai calciatori, nel mirino dei media ci è finito inevitabilmente il tecnico Ole Gunnar Solskjaer per il quale si parla anche di esonero.

A correre in difesa della squadra, ci ha pensato Harry Maguire, uno degli ultimi arrivati in maglia United. L’acquisto più costoso della Premier League ha parlato ai canali ufficiali del club chiedendo tempo per far crescere la squadra: “È un progetto a lungo termine. Devo essere giudicato, così come tutta la squadra, tra 5-6 anni, non adesso”, ha detto il difensore inglese. “Sono fiducioso che in questo arco di tempo riusciremo a vincere qualcosa e che vivremo tanti momenti da ricordare. Dobbiamo pensare a migliorare come squadra, non solo individualmente. Se ci riusciremo, avrò vinto anche io”, ha dichiarato Maguire.