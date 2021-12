Manchester United, Maguire: “Covid e stop di 16 giorni. Difficile giocare così”

Il difensore Red Devils commenta il momento in casa degli inglesi

Parlando ai canali ufficiali del Manchester United , il difensore inglese Harry Maguire ha fatto il punto sulla situazione della squadra dopo il pari per 1-1 contro il Newcastle. Una sfida arrivata dopo 16 giorni di stop forzato da ogni gara per via dei troppi contagi da Covid e il rinvio dei ben due partite.

DIFFICILE - "La pausa di 16 giorni non è stata d'aiuto. E' difficile riprendere a giocare una partita dopo uno stop di questo tipo", ha detto Maguire . "Il campo di allenamento è stato chiuso e la metà dei ragazzi che hanno giocato si stanno riprendendo dal coronavirus e questo non aiuta. Abbiamo avuto persone con sintomi, altre senza sintomi . Posso dire che è stato un momento difficile per tutti noi".

LINDELOF - Un situazione di difficoltà che non sembra finire dato che proprio in queste ore il Manchester United ha comunicato la positività di Victor Lindelof. Il calciatore, infatti, non è sceso in campo nella sfida contro il Newcastle proprio per aver contratto il Covid. Lo svedese resterà in quarantena e verranno effettuati tamponi anche agli altri membri della squadra e dello staff per accertarne le condizioni di buona salute.