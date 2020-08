Manchester United, Matic sfida il Liverpool: “Lotteremo con loro per la prossima Premier League”

Nemanja Matic ci crede ed è pronto a sfidare i campioni in carica del Liverpool per la prossima Premier League. L’esperto centrocampista del Manchester United, parlando a Inside United, ha commentato ciò che attende la sua squadra nell’annata futura 2020-21.

Matic: “Dobbiamo lottare per vincere il titolo”

“Personalmente voglio vincere la Premier League col Manchester United”, ha esordito Matic. “E credo che come società, abbiamo il dovere di lottare per vincere il titolo. Non possiamo permettere che un club vinca con 7 o 10 giornate d’anticipo il titolo di Campione d’Inghilterra. Dobbiamo combattere anche noi. Sicuramente abbiamo una squadra giovane, ma questo non deve essere una scusa. Penso che questi ragazzi abbiano alle spalle già diverse stagioni da protagonisti e per questo la prossima annata di Premier League dobbiamo essere lì a combattere per vincere il titolo. Questo è il mio obiettivo e penso che sia anche lo stesso per il resto dei miei compagni”.

