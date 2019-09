Manchester United, nel mercato di gennaio arriverà un big

Avvio di stagione difficile per il Manchester United, che nelle prime sei giornate di Premier League ha raccolto solamente otto punti. Una situazione che non solo starebbe mettendo in bilico la posizione del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, ma che starebbe anche spingendo la dirigenza dei Red Devils a mettersi in moto alla ricerca di rinforzi in vista del mercato di gennaio.

BIG – Secondo quanto raccolto dal Daily Star, lo United vorrebbe piazzare un colpo di primo livello. Due i nomi messi nel mirino: Mario Mandzukic, ormai escluso dal progetto tecnico della Juventus, ed Ousmane Dembelé, attaccante che il Barcellona, di fronte ad una buona offerta, potrebbe anche decidere di lasciar partire.