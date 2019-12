Manchester United, nessuna rivincita su Mourinho. Solskjaer non ha dubbi: “Verrà accolto bene da tutti”

C’è grande attesa per Manchester United-Tottenham e soprattutto per il ritorno all’Old Trafford di José Mourinho. L’attuale allenatore degli Spurs farà ritorno dove ha allenato per due anni e mezzo prima dell’esonero.

Una gara speciale e che vedrà motivazioni molto particolari da entrambe le parti. Il tecnico portoghese si è imposto con tre vittorie nelle prime tre uscite alla guida del Tottenham, mentre Ole Gunnar Solskjaer è a rischio esonero e in caso di ko potrebbe essere cacciato.

Il manager norvegese, però, si è detto sereno e si è soffermato soprattutto sull’accoglienza che l’Old Trafford riserverà a Mourinho: “Non dubito dei tifosi e neppure dei componenti dello staff del Manchester United. Tutti accoglieranno Mourinho nel migliore dei modi. Ha vinto qui e viene ricordato bene da tutti”. E sulla possibile motivazione in più da parte dei suoi calciatori: “Nessuna rivincita o dimostrazione extra. I miei ragazzi sono motivati per vincere a prescindere dal fatto che Mourinho sarà l’avversario”, ha detto Solskjaer come riporta il sito ufficiale del Manchester United.