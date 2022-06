Manchester United, Neville contro famiglia Glazer per i dividendi di fine anno

Sempre dalla parte del Manchester United , inteso come club, squadra e tifosi. Gary Neville , storica bandiera Red Devils ed in generale del calcio inglese, si schiera ancora una volta contro i "giochi di denaro" attorno alla sua società del cuore.

Argomento di discussione, i dividendi che i proprietari del club, la famiglia Glazer, dovrebbero andare ad intascare nelle prossime ore. Su Twitter, Neville si è detto contrario a quanto accadrà e ha proposto una soluzione temporanea: "La famiglia Glazer non dovrebbe ricevere un dividendo di 11 milioni di sterline come previsto per venerdì prossimo. Questo non è giusto visto l'investimento che deve essere indirizzato alla squadra, allo stadio e alle strutture di allenamento. La situazione economica del club è in una posizione piuttosto difficile rispetto agli anni precedenti. È necessario un annuncio che dica che questa prassi (dei dividendi ndr) debba fermarsi per i prossimi tre anni".