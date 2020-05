Manchester United, la nuova maglia fa discutere. Sembra…un sedile di un bus

La stagione calcistica 2020 dovrebbe ripartire, ma ancora non esistono ufficialità in merito. Bundesliga a parte, gli altri campionati europei stanno solo aspettando il via libera dei governi e in Italia è stata addirittura individuata una data: il 13 giugno. In questo periodo inoltre è facile incappare nelle anticipazioni di quelle che saranno le nuove maglie della stagione 2020/2021. In Italia sono apparse alcune bozze relative alla maglia della Juventus e anche in Inghilterra cominciano a trapelare alcune immagini.

Sembra un sedile di un bus

A far discutere nel Regno Unito è la nuova maglia del Manchester United. Ovviamente rimane lo storico colore sociale rosso, ma i tifosi sono rimasti sorpresi dalle decorazioni che compaiono su tutta la maglietta. Su Twitter e sui vari social i tifosi si sono scatenati con i commenti. I fan hanno paragonato la maglia ad un sedile di un bus e sono tante le reazioni negative alla scelta fatta dal club. “Che atrocità” commenta qualcuno. Insomma, la nuova scelta dei Red Devils questa volta non è proprio andata giù ai tifosi.