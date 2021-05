Manchester United pazzo di Bruno Fernandes: il rinnovo… vale doppio

Il portoghese ha numeri eccezionali in maglia Red Devils

Il Manchester United è al lavoro per il rinnovo di Bruno Fernandes . Il fantasista portoghese, arrivato in Red Devils dallo Sporting Lisbona ha fatto innamorare tutti a suon di prestazioni eccellenti, assist e gol. L'ultimo proprio ieri nella sfida dei suoi in campionato contro l'Aston Villa. Un ruolino di marcia, quello dell'ex anche Novara, Sampdoria e Udinese che ha convinto la società a rinnovargli il contratto con un adeguamento dell'ingaggio decisamente importante.

Come riportato dal Sun, i Red Devils offriranno a Bruno Fernandes un nuovo accordo con ingaggio raddoppiato da 9 a 18 milioni a stagione. Un rinnovo monstre che potrebbe vedere ulteriori novità in caso di vittoria da parte del Manchester United dell'Europa League. Gli inglesi, infatti, oltre ad essere secondo in Premier League, se la vedranno contro il Villarreal nella finalissima di Coppa. L’appuntamento per parlare del contratto tra le parti è fissato dopo quella gara.