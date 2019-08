Manchester United pazzo di Sancho: pronta la super-offerta per gennaio

Il Manchester United si muove per Jadon Sancho. L’attaccante del Borussia Dortmund, subito a segno nella prima gara di Bundesliga, è l’oggetto del desiderio di Ole Gunnar Solskjaer, alla ricerca di rinforzi per puntellare la propria rosa. E la dirigenza dei Red Devils, come riporta il Sun, sarebbe pronta soddisfare le richieste del proprio tecnico, lavorando a una super-offerta da presentare ai tedeschi nella prossima sessione invernale di mercato. Ricordiamo infatti che la finestra dei trasferimenti in entrata, per i club inglesi, si è conclusa lo scorso 8 agosto.

OFFERTA – Lo United sarebbe disposto a sborsare oltre 100 milioni di sterline per arrivare a Sancho, il quale, dopo l’addio dato al Manchester City nell’estate 2017, potrebbe essere tentato da un ritorno in Premiel League,