Manchester United, Pogba e Bruno Fernandes si scontrano in allenamento e… si infortunano

Stanno pian piano affinando l’intesa sul campo, Paul Pogba e Bruno Fernandes potrebbero essere le armi in più del Manchester United in questo finale di stagione e per il futuro. Ma qualcosa, evidentemente, deve essere ancora sistemata. I due, infatti, si sarebbero infortunati in allenamento… scontrandosi l’uno con l’altro.

Pogba e Bruno Fernandes: out la prossima gara

Come riporta il Daily Mail, nell’ultimo allenamento del Manchester United, Paul Pogba e Bruno Fernandes avrebbero interrotto anticipatamente la sessione per via di uno scontro di gioco fortuito che li ha visti protagonisti. I due talenti del centrocampo Red Devils si sarebbero scontrati reciprocamente e avrebbero subito un leggero infortunio che potrebbe tenerli fuori dalla prossima partita contro il Bournemouth. I due erano impegnato sul campo di Carrington per una normale seduta di training ma la sfortuna si è messa di mezzo colpendo quelli che forse sono adesso i due migliori giocatori del club di Manchester. Spetterà a Solskjaer capire le reali condizioni dei due e ai medici dare informazioni utili sull’entità dei loro problemi fisici.

QUI LE NEWS DI GOSSIP