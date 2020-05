Manchester United, Pogba: “Mantenere la motivazione, dobbiamo farci trovare pronti per il ritorno in campo”

Il suo nome è tra i più chiacchierati in sede di mercato, con Real Madrid e Juventus che sognano di aggiudicarsene le prestazioni. Stiamo parlando di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United che, nel frattempo, ha parlato al sito ufficiale dei Red Devils.

STOP – “In casa ho una piccola palestra: posso allenarmi facendo anche un po’ di corsa e un po’ di bici, fuori riesco a fare anche qualcosa con la palla. Mi sto tenendo occupato mantenendo la forma. In questo momento dobbiamo restare motivati, non abbiamo altra scelta: speriamo che la pandemia si fermi, noi dobbiamo farci trovare pronti per quando torneremo in campo. Per quanto mi riguarda, sono stato fuori per molto tempo, quindi voglio solamente tornare a giocare a calcio”.