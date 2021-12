Manchester United, Rashford rivela: “Rangnick ci aveva studiato prima di venire”

Parla l'attaccante Red Devils

Arrivato da circa un mese al Manchester United , la mano del neo mister Ralf Rangnick sembra già sentirsi, almeno tra i giocatori. Lo conferma anche Marcus Rashford che ha approvato il metodo del nuovo allenatore Red Devils arrivato per sostituire Solskjaer a stagione in corso. L'attaccante ha parlato a Sky Sports UK dell'arrivo del tecnico tedesco rivelando qualcosa di molto interessante.

STUDIO - "Ha fatto subito un buon lavoro perché prima di arrivare aveva studiato nel dettaglio squadra e singoli", ha raccontato Rashford sul "segreto" di Rangnick . "Sapeva già dove migliorare e ci ha fatto progredire subito. Il punto di partenza è stato il fatto che prendevamo troppi gol, ci ha fatto sentire molto più uniti e ovviamente abbiamo lavorato tanto sul pressing. Ciò che stiamo provando adesso è diverso da tutto ciò che abbiamo fatto in passato, è qualcosa di nuovo per tutti al Manchester United".

Ricordiamo che Rangnick, una volta conclusa la stagione, non vestirà più i panni dell'allenatore ma diventerà consulente per il club. Sempre che qualcosa non cambi in corso d'opera...