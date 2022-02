Manchester United, rescisso il contratto con compagnia aerea russa

I riflessi di una guerra che si ripercuote anche nel mondo del calcio

Il Manchester United ha rotto il contratto di sponsorizzazione con Aeroflot, compagnia aerea russa, sullo sfondo dell'operazione militare della Federazione Russa in Ucraina."Alla luce degli eventi in Ucraina, abbiamo ritirato i diritti di sponsorizzazione di Aeroflot. Condividiamo la preoccupazione dei nostri fan in tutto il mondo ed esprimiamo le nostre condoglianze alle vittime", si legge sul sito web del club in una nota. Il contratto di sponsorizzazione tra Aeroflot e Manchester United è stato firmato nel 2013 e prorogato per altri cinque anni nel 2018. Prima di questo, Turkish Airlines era il vettore ufficiale del club britannico.